Een opmerkelijke lezersbrief aan Dr. Angela Brokmann van de website sundayworld.com gaat momenteel viraal. Een vrouw maakte zich zorgen over een verzoek van haar verloofde tussen de lakens. En het internet smulde ervan.

”Hallo Angela, mijn verloofde houdt van de 69-positie waarbij we elkaar orale seks geven. Dat is ok, ik vind het ook leuk. Maar nu heeft mijn verloofde gevraagd om het rechtopstaand te proberen en dat vind ik best beangstigend. Ik bedoel maar, wat als hij me niet kan houden? Ik kan mijn nek wel breken. Is het het risico waard?”, aldus de lezeres in kwestie.

”Risico”

Dr. Angela Brokmann, die naar verluidt al meer dan 18 jaar vragen rond seksualiteit beantwoordt, diende haar van antwoord. “Dergelijk standje kan leuk zijn, maar het is zo gevaarlijk dat je eigenlijk er best ver weg van blijft. Als je écht het risico wil nemen, wees dan zeker dat je partner sterk genoeg is om je gewicht te dragen. Hou ook in het achterhoofd dat, in het heetst van de strijd, hij afgeleid kan zijn. Je kan dan eindigen met zware verwondingen. Ik wil jullie plezier dus zeker niet vergallen, maar naar mijn mening is dit het risico niet waard”, zo zegt Brokmann. Benieuwd wat onze eigenste Seksuolotte zou zeggen.

Foto: Pexels (Adam Kontor)