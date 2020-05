Dat we vandaag Moederdag vieren hebben we te danken aan de oude Grieken. Daar ontsproot namelijk de traditie om de moeder der goden, Rhea, te huldigen. Ondanks die vroege oorsprong is de feestdag in de meeste landen pas doorgebroken in de twintigste eeuw en eerder onder de invloed van de Amerikanen.

Moederdag is vele duizenden jaren oud, maar de traditie zoals wij die kennen is zoals Pasen pas veel later overgewaaid uit de Verenigde Staten. In 1907 kwam een vrouw uit de stad Philadelphia, Anna Marie Jarvis, met het idee om haar eigen moeder en voorvechtster van vrouwenrechten te eren. Zij was twee jaar eerder gestorven op de tweede zondag van mei en tijdens een herdenkingsmis breidde Jarvis het eerbetoon uit naar moeders in het algemeen.

Achter elke sterke dochter staat een sterke moeder

Jarvis’ moeder, Ann Reevers Jarvis, was al jarenlang in de weer om de werkomstandigheden van vrouwen in de Verenigde Staten te verbeteren. Ze richtte daarvoor Mothers’ Day Work Clubs op, waarbij vrouwen zich in lokale kerken verzamelden. Ze kregen daar lessen over kindersterfte en hygiëne en er werd geld ingezameld om zieke moeders te helpen bij het huishouden. Reevers had ook als doel om een nationaal evenement genaamd ‘Mothers’ Friendship Day’ in het leven te roepen, maar de tijd haalde haar in en ze stierf voor ze dat kon verwezenlijken.

Gelukkig zette haar dochter haar nalatenschap voort. Tijdens de herdenkingsmis schonk Jarvis aan elke aanwezige mama een anjer, de lievelingsbloem van Reevers. Daarom zetten we onze moeders ook vandaag nog steeds in de bloemetjes op de tweede zondag van mei. Daar nam ze echter geen genoegen mee en na lang ijveren bij de politieke leiders werd de feestdag officieel erkend in 1914 door de Amerikaanse president Thomas Woodrow Wilson. De rest is geschiedenis.

Een commerciële feestdag

Dat de feestdag uitgeroepen werd tot een officiële plechtigheid, heeft zich uiteindelijk een beetje tegen Jarvis gekeerd. Tot haar ongenoegen ging de oorspronkelijke traditie verloren en werd Moederdag steeds commerciëler. Kinderen gingen immers vaker gemakkelijkheidshalve een cadeautje kopen voor hun moeders en stonden niet meer stil bij de dankbaarheid die ze voor hen zouden moeten voelen. Ze probeerde Moederdag daarom opnieuw af te schaffen, maar tevergeefs.

Overal ter wereld op een andere datum

De feestdag om moeders te vieren mag dan wel universeel zijn, maar de datum is dat allerminst. Moederdag vindt namelijk niet overal ter wereld in mei plaats. Noorwegen was het eerste Europese land om de traditie in te voeren in 1918 en plande die in op de tweede zondag van februari. In Spanje is het op de eerste zondag van mei en in het Verenigd Koninkrijk drie weken voor Pasen. Zelfs in België verschilt de dag in de provincie Antwerpen, want daar wordt het sinds 1913 op 15 augustus gevierd. Dan valt het namelijk samen met Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, en is het dus ter ere van de moeder der moeders, Maria Magdalena. Pas in 1922 werd het een officieel feest, omdat de Eerste Wereldoorlog roet in het eten gooide. In de rest van ons land is de datum wel de tweede zondag van mei, met de Waalse provincie Henegouwen die de spits afbeet in 1927.

