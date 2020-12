We hebben het allemaal weleens ervaren. Je zit thuis, voelt je niet zo lekker in je vel en wil liefst de hele dag in bed blijven liggen. Zeker anno 2020 is het een scenario dat de meesten maar al te bekend in de oren klinkt. Ondanks jezelf besluit je toch om even de benen te strekken en een wandelingetje te maken in het dichtstbijzijnde bos.

En wonder boven wonder, plots voel je je een stuk beter. De frisse lucht en de lichaamsbeweging hebben je duidelijk deugd gedaan, de hele dag in je kot blijven is nu eenmaal niet ideaal voor je mentale welzijn. Maar volgens Amerikaanse wetenschappers is er nog een andere reden waarom een wandeling je beter doet voelen.

Geluiden

We hebben het voor de duidelijkheid niet over een wandeling in het midden van de stad, maar over een uitstapje in de natuur. Tot nog toe was niet echt geweten waarom de natuur nu precies zo goed is voor je mentale gezondheid, maar een team wetenschappers van de California Polytechnic State University lijkt alvast een deel van de verklaring gevonden te hebben. Zij linkten het deugddoende effect namelijk aan geluiden, met name vogelgezang.

Vogeltjes

Voor het onderzoek plaatsten ze luidsprekers op een parcours door de natuur. De ene dag stonden die wel aan, de andere dag niet. In beide scenario’s werden de proefpersonen gevraagd naar het effect van de wandeling op hun humeur. En wat bleek? Zij die het vogelgezang op de luidsprekers hadden ervaren, voelden zich beter in hun vel. Voorlopig is het niet duidelijk of het de geluiden zelf zijn die daarvoor zorgen, dan wel de illusie van biodiversiteit die ze opwekken, maar één ding is zeker, luisteren naar vogelgezang is goed voor de geest. Ondanks onze erg visuele ingesteldheid heeft geluid dus een enorme impact op ons humeur.

Het bericht Daarom maakt wandelen ons mentaal gelukkiger (en het is niet wat je denkt) verscheen eerst op Metro.