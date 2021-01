Afghaanse automobilisten vreesden zo voor een nummerbord met 39 erin, dat zelfs onder de toonbank geld werd betaald om maar niet een 39 te krijgen. Het land gaat vanaf zaterdag verder zonder het getal in de nummerborden. Slecht nieuws, vooral dan voor corrupte ambtenaren.

De Afghaanse autoriteiten doen nummerborden in de ban met het nummer 39. Dat nummer wordt al lange tijd in verband gebracht met prostitutie. Daardoor kleeft zo’n stigma aan de ’39’ dat Afghanen naar verluidt flinke sommen smeergeld betalen om het niet op hun nummerplaat te krijgen.

Het is niet helemaal duidelijk waarom de 39 wordt gelinkt aan de seksindustrie. Het zou naar verluidt te maken hebben met een notoire pooier uit Herat die het nummer op zijn nummerplaat had. Niet alleen automobilisten ondervinden daar overigens de gevolgen van, ook Afghanen met een 39 in hun telefoonnummer zouden soms worden lastiggevallen.

Steekpenningen

De Afghaanse regering ziet zich nu genoodzaakt in te grijpen. “Het nummer (39) wordt verwijderd uit het verkeerssysteem. Er wordt gezegd dat mensen 300 dollar aan steekpenningen betalen om het te vermijden”, maakte vicepresident Amrullah Saleh bekend op Facebook.

Nog meer 39

Het bijgeloof rond het cijfer gaat best ver in het Aziatische land. In 2011 werd een belangrijke vergadering van stamhoofden in Afghanistan verstoord door het bijgeloof rond het getal. Er waren zo’n 2.000 stamhoofden bij elkaar gekomen in Kaboel en de organisatie besloot hen te verdelen over groepjes, of comités. Drie keer raden: de stamhoofden die waren ingedeeld in groep 39 weigerden dit. Een woordvoerster van het stamhoofdenoverleg meldde vervolgens de oplossing: “We hebben het comité nu het nummer 41 gegeven, hoewel er slechts 40 comités zijn.”

