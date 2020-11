Hoewel de besmettingscijfers de goede richting uitgaan, zitten de meeste mensen op mentaal vlak zowat op het ergste niveau van de eerste golf. Dat blijkt uit de ’Grote Coronastudie’ van de UAntwerpen. Studenten en mensen die in de horeca werken zitten mentaal zelfs dieper dan op het moeilijkste punt in het voorjaar.

De maatregelen om onze sociale contacten drastisch te verminderen, lijken hun vruchten af te werpen: het aantal coronabesmettingen is al enkele dagen in dalende lijn. De regels van het Overlegcomité hebben echter ook een negatieve impact op het mentaal welzijn, want die curve gaat de andere richting uit.

“De meeste mensen zitten op mentaal vlak momenteel zowat op het ergste niveau van de eerste golf”, zegt onderzoeker Philippe Beutels (UAntwerpen). “Kijken we naar de leeftijdscategorieën, dan stellen we vast dat vooral de jongeren (16-25 jaar) het erg lastig blijven hebben. We hopen met de enquête van 17 november te kunnen inschatten op welke manier dit verder beïnvloed wordt, nu het afstandsonderwijs aan de universiteiten en hogescholen op kruissnelheid komt en de scholen opnieuw van start zijn gegaan na de verlengde herfstvakantie.”

Mentaal dieptepunt

In een onderverdeling per sector hebben de studenten en mensen uit de horeca het het zwaarst. “Beide groepen zitten momenteel mentaal ’dieper’ dan op het moeilijkste punt in het voorjaar”, zegt Beutels. “Toch wel een belangrijke boodschap, wat het inzetten van psychologische hulp betreft. Gepensioneerden zitten nog het best in hun vel: zij voelen zich mentaal niet slechter dan tijdens de eerste golf. Van de cultuursector vermoeden we ook dat de werknemers het mentaal moeilijk hebben, maar van hen hebben we momenteel te weinig deelnemers om ze apart te analyseren.”

Eindejaarsfeesten

Op 17 november kan de Grote Coronastudie, een initiatief van de UAntwerpen met de hulp van UHasselt, KU Leuven en ULB, opnieuw ingevuld worden. De onderzoekers polsen daarin ook naar het thema ’eindejaarsfeesten’ en in welke mate de deelnemers zich in die periode willen houden aan de geldende regels.