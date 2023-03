CHECK-IN. Djerba, de perfecte familietrip

Ben je nog op zoek naar een leuke vakantiebestemming om even tot rust te komen, maar waar je kinderen zich ook helemaal kunnen uitleven? Lees dan snel verder, want wij hebben voor jou de perfecte reis samengesteld. Op amper drie uurtjes vliegen bevindt zich namelijk Djerba, een eiland dat vlak voor de kust van Tunesië ligt en heel wat verrassingen in petto heeft. Voor zowel jong als oud.

Ai ai kapitein!

Maak meteen indruk op je kinderen door een tochtje op een heus piratenschip te boeken. Het is een van de populairste toeristische activiteiten in Djerba, op tijd reserveren is dus aangeraden. Dagelijks vertrekken verschillende schepen vanuit de haven in Houmt Souk naar Flamingo Island, de eindbestemming. Stap uit en geniet van het prachtige uitzicht én van de kleurrijke flamingo’s. En als klap op de vuurpijl spot je onderweg misschien nog een paar spelende dolfijnen!

AFP / F. Belaid

Voeder eens een krokodil

Als de piratenboottocht niet spannend genoeg was, kan je nog een bezoekje brengen aan de Djerba Explore Crododile Farm. Ja, dat lees je goed. Op Djerba bevindt zich een unieke krokodillenboerderij! Maar liefst 400 Nijlkrokodillen – ooit overgebracht uit Madagaskar – leiden er een luilekkerleventje. Mis zeker het voedermoment niet, want dan komt de boerderij pas écht tot leven. En als je een beetje geluk hebt, mag je de dieren misschien zélf wel eten geven. Een ervaring die je voor je hele leven zal herinneren!

Foto Djerba Explore

Parelwitte stranden

Voilà, de kinderen zijn content en nu mogen jij en je partner wel eens een dagje aan het strand liggen. Djerba wordt soms ook omschreven als een stukje Caraïben in de Middellandse Zee. Je vindt er prachtige witte stranden met helderblauw water. Perfect voor een dagje ontspanning. Het populairste strand op het eiland is Plage Sidi Maharèes. Aan restaurants en cafeetjes geen gebrek!

Imagebroker / O. Latkun

Als je geen fan bent van uren bakken in de zon, kan je in de zee en op het strand nog tal van andere activiteiten uitproberen. Allemaal family-friendly. Ontdek bijvoorbeeld de onderwaterwereld van Djerba door te snorkelen of door een inleidende duiksessie te volgen. Djerba heeft maar liefst zes duiklocaties, waaronder het Octopus rif waar je, je raadt het al, octopussen en papegaaivissen kan vinden. Bovendien kan je er enkele scheepswrakken ontdekken. Op het eiland waait het trouwens altijd wel een beetje, dus deze reis is ideaal om een keertje te gaan windsurfen, kitesurfen of zeilen.

Adembenemende landschappen

Blijven jullie liever boven water? Ook dan zijn de opties eindeloos. Je kan het eiland onder andere verkennen per kameel, paard of zelfs quad. Geniet tijdens de tocht van de prachtige olijfvelden, palmbomen, adembenemende landschappen en Berberdorpen. Een unieke ervaring voor gans de familie.

Imagebroker / K. Kreder

Ga op safari in de woestijn

Op safari gaan door de woestijn is in Djerba een absolute must-do. Je kan een dag op safari gaan, maar je kan ook voor een overnachting kiezen. Slapen in een bedoeïenenkamp, wie vindt dat nu niet cool? De ontelbaar veel sterren in de hemel en de plaatselijke fauna en flora krijg je er gratis en voor niets bij. Het zal allemaal een verpletterende indruk maken!

Imagebroker / K. Kreder

Filmisch decor

Wanneer je op vakantie gaat, denk je vast niet meteen aan Star Wars. Maar Tunesië was het decor voor maar liefst vier ‘Star Wars’-films, waaronder ook Djerba. Je vindt er onder meer het huis van Obi-wan Kenobi. May the force be with you.

Dagje shoppen

De hoofdstad van het eiland is Houmt Souk. Het is een pittoresk en levendig stadje, waar je uren kan ronddwalen in soeks, winkeltjes en oude wijken. Je vindt er tal van traditionele ambachtelijke producten: juwelen, stoffen, schoenen, zilverwerk, lederen tassen, aardewerk… Voor ieder wat wils! Passeer na het shoppen ook langs enkele prachtige bezienswaardigheden in Houmt Souk, zoals het Fort Borj el Kastil en de El Griba synagoge. Ontdek daarnaast waanzinnige streetart in Erriadh, op een kwartiertje rijden van Houmt Souk. Maar liefst 150 kunstenaars mochten zich er in 2014 uitleven tijdens Djerbahood, een straatkunstevenement.

Praktische info

• Brussels Airlines vliegt vanaf april 1 keer per week naar Djerba

• Prijs: vanaf 89 euro enkele reis

• Vluchtduur: 2u55

• Andere bestemmingen van Brussels Airlines in Tunesië: Monastir

Meer info via brusselsairlines.com

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/move/check-djerba-de-perfecte-familietrip