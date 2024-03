Bijzondere sekstrend gaat viraal, al zijn er praktische bezwaren: “Leuk in theorie, maar…” (video)

De wondere wereld der seksualiteit staat niet stil…

En warempel: een nieuwe trend is geboren, zo blijkt. Dezer dagen gaat ‘hamsteren’ of ‘de dorstige hamster’ viraal op TikTok. En nee, deze keer heeft het niets met ‘massaal toiletpapier kopen’ te maken. Gelukkig maar!

De bedoeling is dat een mannelijke partner zich op zijn buik op het dak van een auto legt. Klein detail: de auto moet een zonnedak hebben, want de persoon die in de wagen zit, moet via het open dak aan de ‘jongeheer’ kunnen. Wat volgt is orale bevrediging. Het tafereel zou volgens velen lijken op de manier waarop een hamster water drinkt. En zo kwam de benaming dus tot stand. Tot zover deze korte uitleg…

“Leuk in theorie, maar…”

Beelden zeggen natuurlijk meer dan woorden. Op TikTok probeert gebruikster ‘jenn_nniffer’ het zich dan ook op plastische wijze in te beelden. Haar filmpje werd in geen tijd 4.7 miljoen keer bekeken.

“Leuk in theorie, maar hoe doe je dit in de praktijk?”, vragen velen zich af. “Het enige wat ik me kan voorstellen is dat die kerel bovenop de auto op zijn buik ligt en met zijn armen over de voorruit hangt, terwijl hij naar binnen kijkt”, gaat het lachend verder. “En wat als je per ongeluk op het knopje om het zonnedak te sluiten drukt?”, vraagt iemand zich zeer terecht nog af. Veel vragen, weinig antwoorden. Kijk maar: