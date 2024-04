Bij deze seksstandjes verbrand je de meeste calorieën

In de volksmond wordt seks ook weleens bedsport genoemd. Niet onlogisch, want een stevige vrijpartij kan behoorlijk wat calorieën verbranden. Sommige standjes zijn daar efficiënter voor dan andere.

Wat als… je de fitness eens even kon skippen door een potje te vrijen? Wel, bij sommige standjes verbruik je zoveel calorieën dat het aardig in de buurt komt van een fitnesssessie. Lelo.com, een bedrijf dat seksspeeltjes verkoopt, onderzocht welke standjes het best komaf maken met calorieën gedurende een vrijpartij van 15 minuten.

Een overzicht van de 5 beste calorieverbranders

1. Butter churner: met kop en schouders bovenaan staat deze misschien niet zo bekende sekspositie. De bedoeling is dat de vrouw op haar rug ligt met haar benen omhoog en gebogen. De man gaat door zijn knieën en hurkt boven de vrouw om zo de liefde te bedrijven. Beetje ingewikkeld, maar je krijgt er wel wat voor terug: in 15 minuten verbranden koppels zo gezamenlijk 196 calorieën.

2. Rechtstaand: daar hoeven we wellicht geen tekeningetje bij te maken. Het feit dat zowel de vrouw als de man rechtstaan, zorgt al voor meer inspanning. Resultaat: met z’n tweetjes 171,5 calorieën minder.

3. Knielende kruiwagen: bij dit standje knielt de vrouw op één been met haar andere been uitgestrekt terwijl ze leunt op haar tegenovergestelde elleboog. Haar partner zit op zijn knieën achter haar. Dit is vooral vermoeiend voor de vrouw, die er dan ook het meeste voordeel uit haalt. In het totaal worden er zo samen 156,5 calorieën weggewerkt.

4. Lotus: hierbij zit de man op zijn billen met zijn benen gekruist en zit de vrouw bovenop hem terwijl ze hem aankijkt. Het is een beetje te vergelijken met de traditionele yogapositie, namelijk de kleermakerszit. Koppels kunnen op deze manier samen maar liefst 143,5 calorieën verbranden.

5. Doggy style: we vermoeden dat dit standje bekend genoeg is aangezien het heel populair is. Ook hierbij verdwijnen heel wat calorieën: 142,5. Al moet gezegd dat het vooral voor de man winstgevend is.

