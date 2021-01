Heb je er een zware werkweek op zitten? Dan denk je dat een nachtje slaap inhalen wel voldoende zal zijn om je batterijen weer op te laden. Maar dat zou nog wel eens flink kunnen tegenvallen. Na acht uur slaap – of zelfs een dikke tien uur – kun je nog steeds kapot zijn. Hier lees je 5 redenen waarom dat mogelijk is.

1. Onvoldoende daglicht

Als je acht uur per dag ergens in een kelder zit te werken en weinig daglicht ziet, voel je je aan het einde van de dag uitgeput. Is er op je werkplek weinig natuurlijk licht? Probeer tijdens je middagpauze dan een wandeling te maken, je zult zien dat je je meteen veel frisser en uitgeslapen voelt.

2. Te weinig beweging

Paradoxaal maar waar: een zittend leven maakt je moe. Ga sporten, wandel eens een blokje om, whatever, maar beweeg, want daar krijg je energie van. Je lichaam raakt misschien wel vermoeid (en dat is dan weer nodig om de nacht erop goed te slapen), maar je brein wordt er een stuk frisser van.

3. Te weinig water

Je hoeft maar 1,5 procent te weinig water in je lichaam te hebben om gedehydreerd te raken. Dehydratie zorgt ervoor dat je spieren strammer worden, waardoor je meer moe wordt. Bovendien moet je lichaam harder werken om zuurstof en voedingsstoffen te verdelen, waardoor je ook sneller uitgeput raakt.

4. … en te veel bier

Alcohol droogt je uit én zorgt ervoor dat je minder diep en vast slaapt. Je hebt dus wel lang geslapen, maar voelt je alsnog uitgeput. Drink je na je werk nog een paar biertjes? Weet dan wat die pintjes met je lichaam doen.

5. Te veel slaap

Ja, ook dáár word je moe van. Uitslapen en snoozen zijn leuk, maar als je te lang slaapt, raakt je biologische klok in de war en krijgt je lichaam niet het signaal dat het moet opstaan. Wat dan precies te lang is? Dat varieert van persoon tot persoon. Kortslapers voelen zich na zeven uur al fris en monter, terwijl langslapers soms wel negen uur nodig hebben.

