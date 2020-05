Gisteren zijn 37 mensen overleden aan het coronavirus. Er werden 252 nieuwe besmettingen vastgesteld, opvallend meer dan de dag voordien.

In de afgelopen 24 uur werden 71 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Gisteren waren dat er 58. Tevens mochten 141 mensen het ziekenhuis verlaten. In het totaal liggen 1.448 mensen in de Belgische ziekenhuizen. 277 van hen liggen op intensieve zorgen. Dat zijn er 36 minder dan de dag voordien.

In dezelfde periode werden 252 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Dat zijn er 60 meer dan gisteren. In het totaal raakten 56.235 besmet met het longvirus.

Jammer genoeg stierven gisteren 37 mensen aan het coronavirus (+5), 21 in het ziekenhuis en 16 in de woonzorgcentra. Dat brengt de totale dodentol in ons land op 9.186.

Het bericht Lichte stijging qua besmettingen, maar nog steeds dalende trend verscheen eerst op Metro.