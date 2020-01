De Nederlandse studente Tanja Groen die in 1993 op 18-jarige leeftijd verdween, is mogelijk de avond van haar verdwijning vermoord en in een leeg grag gelegd. Dat heeft de woordvoerder van het Openbaar Ministerie gezegd. Haar ouders hopen dat er nu uitsluitsel komt over wat hun dochter overkwam.

Het graf in Heugem bij Maastricht dat nu wordt opengelegd lag op de weg waarlangs de 18-jarige studente mogelijk terugkeerde vanuit Maastricht naar haar kamer in het dorp Gronsveld, aldus de woordvoerder.

BREAKING NEWS in oude verdwijning…

Is er eindelijk een doorbraak in de vermissingszaak van TANJA GROEN (18) uit 1993??

Voor alle media: zie bijgaand bericht: pic.twitter.com/8NHQ48neui — Peter R. de Vries (@PeterRdeV) January 22, 2020

Onder meer twee archeologen en forensisch specialisten van het Nederland Forensisch Instituut (NFI) zijn bezig met het openen van het graf. Over het graf is een witte tent neergezet.

Stoffelijke resten

Mochten er naast de stoffelijke resten van de overleden man in het graf nog andere stoffelijke resten worden gevonden, dan gaan die naar een forensisch labo. Daarna kan het nog weken duren voor duidelijk is of de stoffelijke resten van Tanja Groen zijn.

Het is ook mogelijk dat eventuele gevonden stoffelijke resten van een al eerder begraven persoon zijn, wiens graf werd geruimd voordat op 1 september 1993 de overleden man ter aarde werd besteld. Volgens de woordvoerder komt het in Limburg vaker voor dat een graf wordt hergebruikt en de eerdere resten achterblijven.

Feestavond

Tanja Groen werd voor het laatst gezien op dinsdag 31 augustus 1993 op een feestavond van een studentenvereniging in Maastricht. Ze had die avond nog contact met haar moeder in Schagen. Ze vertrok rond middernacht vanaf de feestlocatie en reed op haar fiets naar haar studentenkamer in Gronsveld, ten zuiden van Maastricht. Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor van haar.

Studente Tanja verdween in de zomer van 1993. Ze fietste van een feestje naar haar huis in Maastricht, maar kwam daar nooit aan. “Het is meer dan 26 jaar geleden dat onze dochter spoorloos verdween”, liet moeder Corrie weten in een reactie. “De onzekerheid over haar lot is voor mijn man, onze kinderen en mij al die tijd ondraaglijk geweest.”

In al die jaren dat Tanja vermist is, onderzocht de politie talloze tips over haar mogelijke verblijfplaats. Toch werd er nooit wat gevonden, zelfs van haar fiets ontbrak en ontbreekt elk spoor.

