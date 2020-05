De ‘corona-scammers’ zijn weer volop bezig…

Hun nieuwste methode om persoonlijke informatie of geld te ontfutselen? Zich voordoen als zogenaamde contact tracers.

De échte contactonderzoekers moeten nagaan met wie een besmet persoon in contact is gekomen. “Er is maar 1 nummer dat u daarvoor contacteert per telefoon 02 214 19 19, of 8811 per SMS”, klinkt het op de Twitterpagina van de politie.

“Andere nummers: negeren, geen info geven en nergens op klikken”, klinkt het verder. Het volledige bericht en een voorbeeldje van wat oplichters zoal rondsturen, zie je op onderstaande foto:

❗️ We stellen vast dat er valse berichten circuleren rond de COVID-19 testing en tracing. Er is maar 1 nummer dat u daarvoor contacteert per telefoon 02 214 19 19, of 8811 per SMS. Andere nummers: negeren, geen info geven en nergens op klikken ❗️#Samentegencorona pic.twitter.com/LaJVX876pM — Federale Politie (@federalepolitie) May 10, 2020

Foto: Twitter @federalepolitie – Bron: Nieuwsblad.be