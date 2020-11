Twee dagen na de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft het gezaghebbende Decision Desk HQ Joe Biden uitgeroepen tot de nieuwe Amerikaanse president. De Democratische uitdager heeft Donald Trump ingehaald in de cruciale swing state Pennsylvania met enkel nog stemmen uit het zeer blauwe Philadephia op komst. Trumps pad richting 270 kiesmannen lijkt zo definitief afgesloten.

In de strijdstaat Pennsylvania heeft Biden nu 5.587 stemmen voorsprong op de president. Als hij de staat effectief binnenhaalt, wat behoudens een mirakel zo goed als zeker is, wordt hij de 46ste president van de Verenigde Staten.

Joe Biden has been elected the 46th President of the United States of America. @DecisionDeskHQ Projects

BREAKING: Joe Biden has won Pennsylvania and its 20 electoral college votes for a total of 273.



Biden heeft voldoende aan Pennsylvania, maar kan ook door een combinatie van andere staten aan die 270 geraken. Voor Trump is dat zonder Pennsylvania niet meer mogelijk.

Decision Desk HQ projects that @JoeBiden has won Pennsylvania and its 20 electoral college votes for a total of 273.

Race called at 11-06 08:50 AM EST

All Results: https://t.co/BgcQsEyt3j

— Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) November 6, 2020