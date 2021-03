Volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens zullen er mogelijk gevolgen komen voor mensen die zich niet willen laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat zei hij woensdagavond in ‘De Afspraak’.

Het coronavaccin is niet verplicht, maar als we terug naar het ‘normale leven’ willen, moet minstens 70 procent van de Belgische bevolking zich laten inenten. Enkel op die manier kan je immers groepsimmuniteit verkrijgen.

Kans krijgen

Maar wat met mensen die zich niet willen laten vaccineren, ook al hebben ze de kans daartoe gehad? Joachim Coens gaf daar zijn mening over in ‘De Afspraak’. “Ik denk niet dat je mensen kunt verplichten om zich te laten vaccineren, maar ik denk dat er op termijn, als je de kans hebt gehad, wel consequenties moeten en zullen zijn. Ik denk dat het belangrijkste is: eerst en vooral moet je de kans krijgen om gevaccineerd te worden”, stelt hij.

Reizen

Ook over welke consequenties dan mogelijk kunnen volgen, spreekt hij zich uit. “Als je spreekt over bestraffing, zonder dat je de kans hebt gekregen, dat is iets anders. Maar als iedereen de kans heeft gekregen om gevaccineerd te zijn, en sommigen hebben dat niet willen doen, dan denk ik dat daar consequenties aan verbonden kunnen worden. Zoals wat betreft tewerkstelling of misschien buitenlandse reizen”, besluit hij.

“Beslissingen hebben gevolgen”

Eerder waarschuwde ook viroloog Marc Van Ranst dat mensen die het coronavaccin weigeren, moeten beseffen dat hun keuze gevolgen heeft. “Je wilt geen vaccin? Be my guest. Ik ga die mensen niet proberen te overtuigen. Maar ze moeten wel beseffen dat hun keuze gevolgen heeft. Zolang nog niet iedereen de kans heeft gehad gevaccineerd te worden, gaan we geen onderscheid maken. Dat de een mag gaan fuiven omdat hij gevaccineerd is en de ander niet, dat zou een dystopische maatschappij zijn. Maar als iedereen de kans heeft gehad, dan is het iets anders. Dan mogen landen of vliegtuigmaatschappijen wat mij betreft best zeggen: zonder vaccinatiebewijs kom je er niet in. Beslissingen hebben gevolgen, dat is zo met elke keuze in ons leven”, klonk het eind januari.

