Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil eerst het effect van de huidige maatregelen afwachten, vooraleer hij wil “bijsturen”. Dat heeft hij gezegd in De Zevende Dag.

Terwijl zowel de Waalse als de Brusselse regering de afgelopen dagen strengere maatregelen hebben genomen in de strijd tegen het coronovirus, houdt de Vlaamse regering voorlopig vast aan de afspraken die gemaakt zijn op de laatste Overlegcomités.

Afwachten

Vlaams minister-president Jan Jambon wil eerst het effect van die maatregelen afwachten alvorens bijkomende stappen te zetten. “Het duurt 10 tot 14 dagen om het effect van maatregelen te zien”, aldus Jambon. “Laten we nu eerst zien of het effect zich ook omzet in een ombuiging van de curve.”

Jambon erkent dat de cijfers de verkeerde kant opgaan en dat het gezondheidssysteem onder druk staat. “Maar door vandaag bijkomende maatregelen te nemen, ga je dat niet oplossen”. Jambon wil “het hoofd koel houden”. “Je moet niet bang zijn om maatregelen te nemen, maar men moet ook geen overdreven maatregelen nemen”, klinkt het.

Een risico

“Vlaanderen zal niet anders kunnen dan ook maatregelen te nemen”, reageerde federaal vicepremier en arts-gynaecologe Petra De Sutter (Groen) in een debat in De Zevende Dag. Ook microbioloog Herman Goossens en Margot Cloet van Zorgnet-Icuro maken zich grote zorgen. “Vlaanderen neemt een risico”, aldus Cloet. Volgens Goossens moet men ook niet hopen op een fundamentele verbetering tegen de feestdagen. “We zullen nog tot aan volgende zomer in deze situatie zitten. Dit virus gaat nog maanden circuleren.”

