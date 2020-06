Studenten die een jaar moeten overzitten, riskeren daar een prijs voor te betalen wanneer ze naar een job zoeken. Dat blijkt uit een analyse van zowat 1.600 fictieve sollicitaties door de UGent. In banen waarin bijscholing belangrijk is, kregen degenen die een jaartje moesten overzitten 16% minder positieve reacties.

«Overzitten of is één van de factoren die opleidbaarheid kan voorspellen», zegt econoom Stijn Baert. Het onderzoek van de Universiteit Gent wijst uit dat zittenblijven of bissen niet noodzakelijk een probleem is bij het zoeken naar een nieuwe job. «Het plaatje verandert echter wanneer de geteste vacatures opgedeeld worden naar het belang van opleiding op de werkvloer», zegt professor Baert. «In banen waarin bijscholing belangrijk is, kregen degenen die een jaartje moesten overdoen, 16% minder positieve reacties.»

Bissen zal zwaarder doorwegen

Werkgevers maken bij een eerste selectieronde niet zozeer een rangschikking op basis van het diploma en vaardigheden, wel op basis van hun inschatting van de opleidbaarheid van de kandidaten op de werkvloer. «Dat overzitten vooral schadelijk is voor het cv bij sollicitaties voor beroepen waar opleidingen op de werkvloer zeer belangrijk zijn, is dus helemaal niet zo gek», aldus Baert. De Gentse onderzoekers vermoeden bovendien dat bissen in het algemeen meer in rekening zal gebracht worden de komende maanden en jaren, in tijden van economische crisis. Omdat werkgevers op dat moment meer kandidaten hebben om uit te kiezen, en hun lat dus makkelijker hoger kunnen leggen.

