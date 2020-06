De Belgodyssee-reportagewedstrijd is bestemd voor laatstejaarsstudenten journalistiek, communicatiewetenschappen of een andere richting die zijn ingeschreven aan een universiteit of hogeschool in België, of jongeren niet langer dan een jaar zijn afgestudeerd. Inschrijven kan tot 28 september.

De Belgodyssee-wedstrijd werd in 2005 gelanceerd op initiatief van de VRT, de RTBF en het Prins Filipfonds in samenwerking met Editions de l’Avenir, Metro en met de steun van de Kanselarij van de Eerste Minister.

Tussen oktober en december trekken zeven duo’s laatstejaarsstudenten – de ene Nederlandstalig, de andere Franstalig – er op uit om het andere landsgedeelte te ontdekken. Ze werken twee weken lang samen aan radioreportages en artikels voor de geschreven en online pers.

Deze jaarlijkse reportagewedstrijd bevordert de samenwerking tussen jonge journalisten in spe uit de verschillende Gemeenschappen van België.

Wat valt er te winnen?

Allereerst een fantastische journalistieke ervaring van 2 weken bij de grootste media van het land.

Bovendien is de grote prijs van de Belgodyssee-wedstrijd een betaalde stage van 6 maand op de VRT-nieuwsredactie. Daarnaast is er ook één maand betaalde stage bij Metro voor de winnaar van de prijs van de geschreven pers.

Voor wie?

De Belgodyssee-reportagewedstrijd is bestemd voor laatstejaarsstudenten journalistiek, communicatiewetenschappen of een andere richting (bachelor of master) die zijn ingeschreven aan een universiteit of hogeschool in België, of jongeren die pas (niet langer dan een jaar) zijn afgestudeerd. Er is geen enkele bijzondere voorwaarde verbonden aan de nationaliteit, maar de kandidaten moeten wel gevestigd en/of woonachtig zijn in België.

De kandidaten moeten beschikbaar zijn:

• op 2 oktober 2020 om voor de selectiejury te verschijnen

• gedurende 2 weken tussen begin oktober en midden december als ze geselecteerd zijn

Nog niet overtuigd?

Rojin Ferho (Erasmushogeschool Brussel) en Arnaud Bruckner (IHECS), de Nederlandstalige en Franstalige winnaars van 2019, leggen je in het filmpje hieronder uit waarom je aan Belgodyssee moet deelnemen.

Alle info vind je hier.

