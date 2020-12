In het woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol zijn intussen twee positief geteste bewoners overleden na de uitbraak van het coronavirus die ontstond na een sinterklaasbezoek. Dat zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V). Er zijn ook nog extra besmettingen bijgekomen: 112 bewoners hebben nu positief getest – zowat twee derde van de bewoners – en 25 personeelsleden.

De COVID-19-uitbraak in het woonzorgcentrum lijkt dus nog steeds niet volledig onder controle. “Eens je met zo’n uitbraak zit, is het blijkbaar moeilijk om ze te stoppen”, zegt Caeyers, die regelmatig met de directie overlegt over de situatie.

Caeyers had eerder al kritiek geuit op het woonzorgcentrum, dat de beslissing om een bezoek van een hulpsint te organiseren niet had doorgesproken met de gemeente en ook de veiligheidsmaatregelen onvoldoende zou hebben gevolgd.

Volgende week cruciaal

“Er is nu ook sprake van twee overleden bewoners”, aldus Caeyers. “Zij hadden positief getest, al is het officieel niet zeker dat ze gestorven zijn aan het virus. De meeste bewoners hebben lichte tot milde symptomen, maar de komende week wordt cruciaal om te zien of de symptomen niet verergeren.”

De hulpsint in kwestie wist op het moment van het bezoek niet dat hij coronapositief was – en blijkbaar ook een superverspreider. Laboratoriumonderzoek moet duidelijk maken of alle positieve gevallen in het woonzorgcentrum inderdaad aan de hulpsint kunnen worden gelinkt.

