Sinds vorige week moet het informateursduo nagaan of er een toenadering mogelijk is tussen N-VA en PS. Het aanknopingspunt van die opdracht was de zogenaamde uitgestoken hand van N-VA-voorzitter Bart De Wever richting de socialisten over de verhoging van de pensioenen. Zondag brachten Coens (foto rechts) en Bouchez (links) beide partijen samen.

Volgens Coens ging het over een positief gesprek. «Iedereen moet dat voor zichzelf evalueren», luidde het, al gelooft hij ook dat er de afgelopen dagen vooruitgang is geboekt. «The proof of the pudding is in the eating», beseft de CD&V-voorzitter weliswaar.

Nieuw hoofdstuk

Begin volgende week worden de informateurs opnieuw op het Paleis verwacht om hun eindverslag voor te leggen aan koning Filip. Nadien is het volgens Coens de bedoeling een nieuw hoofdstuk aan te snijden, onder welke vorm dan ook. «Je kan niet eeuwig informatierondes organiseren. De info is wat ze is». Verschillende partijen verwachten dat N-VA-voorzitter De Wever nog het veld wordt ingestuurd, maar Coens ging daar niet op in. Bouchez gaf aan dat PS en N-VA weliswaar de grootste partijen zijn in hun respectieve gemeenschap, maar het spel niet oneindig kunnen blokkeren.

Overdrijvende Elio

Coens kon het duidelijk maar matig appreciëren dat PS-kopstuk Elio Di Rupo de bal in het kamp van zijn partij legde en CD&V opriep te kiezen tussen de eenheid en de splitsing van het land. «Een beetje overdreven. Elke partij heeft een stukje van de sleutel in handen», klonk het eerst voorzichtig. Om er nadien aan toe te voegen dat hij zijn buik een beetje vol heeft van het zwartepieten. «Dit is geen kaartspel», aldus Coens.

De informateurs brachten overigens een boeket bloemen mee naar de audiëntie. Een attent gebaar, naar aanleiding van de verjaardag van de koningin.