Voetballen in een leeg stadion is op zich al geen alledaags zicht in de Duitse Bundesliga, maar deze aanblik van knielende spelers is een nog opmerkelijker tafereel. Met hun statement willen de profvoetballers hun steun betuigen aan de massale antiracismeprotesten in de Verenigde Staten en andere landen naar aanleiding van de dood van de zwarte George Floyd onder een blanke politieknie.

Ook het voetbal wil het signaal uitsturen dat racisme voorgoed uit onze maatschappijen gebannen moet worden. Zo knielden alle 22 basisspelers van Borussia Dortmund en Hertha Berlijn voor de aftrap van hun wedstrijd afgelopen weekend. In een andere match vierde Mainz-speler Kunde Malong zijn doelpunt met een serene, knielende houding.

Andere spelers droegen shirts met antiracistische boodschappen, de spelers van Bayern München voetbalden dan weer met zwarte Black Lives Matter-armbanden.

