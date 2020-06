#BlackLivesMatter, #AllLivesMatter, #BlackOutTuesday… Sociale media werden sinds de dood van George Floyd wereldwijd overspoeld met hashtags. Om uit te leggen welke hashtags je best wel en niet gebruikt en wat dit alles betekent, postte illustratrice Chrostin (Christina De Witte, red.) een video op Instagram.

De cartooniste maakte een video naar aanleiding van enkele vragen die ze kreeg van haar volgers over de anti-racistische protesten in Amerika. “Mensen vragen mij: hoe kan ik het beter doen, wat kan ik doen om mijn steun te betuigen? En dat ze die vragen stellen, is goed”, zegt Chrostin, “maar ik wil eerst en vooral zeggen dat het je eigen taak is om hierover bij te leren.” Toch haalt ze in het filmpje enkele punten aan die volgens haar een belangrijke start zijn.

Kritiek op #AllLivesMatter

“Voor zij die denken dat racisme, discriminatie en politiegeweld zaken zijn die zich enkel in Amerika voordoen. Het spijt me, maar dat is niet de realiteit. Dat kan je alleen al opmaken uit de verhalen van gekleurde vrienden, bijvoorbeeld”, begint De Witte.

Ook over de veelbesproken hashtag #AllLivesMatter heeft de illustratrice een duidelijke boodschap. Chrostin zegt te begrijpen dat #AllLivesMatter vanuit goede intenties komt om te benadrukken dat élke mens ertoe doet. “Toch is het problematisch”, gaat ze verder met een simpele vergelijking. “Stel, je gaat naar de dokter omdat je je schouder hebt gebroken, maar je dokter antwoordt: àl je botten doen ertoe. ‘Ja, natuurlijk’, denk jij, ‘maar het is mijn schouder die pijn doet. Die wil ik genezen.’ Snap je?” Wie op de hashtag #BlackLivesMatter reageert met #AllLivesMatter, suggereert volgens haar dat alle mensenlevens evenveel in gevaar zijn. “Wat niet het geval is”, besluit ze.

Online actie volstaat niet

Verder zegt Chrostin ook veel positiefs te zien. “Veel mensen hebben nu conversaties over racisme. Dat is heel goed, maar in België blijven we vaak steken bij dat praten.” De cartooniste pleit dus ook voor actie, niet enkel online, maar ook in het dagelijkse leven. “Zie je iets wat niet oké is, in het openbaar, op het openbaar vervoer: spreek je daarover uit.”

De Witte geeft toe dat zij zelf af en toe bang is om dat te doen. Daarom raadt ze ook andere manieren aan om actie te ondernemen. Zo kan je iemand aanspreken waarvan je denkt dat die meer impact zal hebben, maar ook notities in je telefoon maken over wat er gebeurt. “Gebruik alles wat je in je macht hebt om zwarte mensen te beschermen”, klinkt het. Die boodschap richt ze dan ook tot iedereen. “Het is niet omdat je een persoon van kleur bent, of bevriend of in een relatie bent met een gekleurd persoon, dat dat jou vrijwaart van racisme.”

Op het einde van de video krijgt Chrostin moeite om haar zinnen af te maken. Toch sluit ze af met een krachtige, emotionele boodschap. “Empathie voor je medemens kan je trainen als een spier. Onthou: het is niet omdat iets jou niet overkomt, dat het niet de realiteit is.”

Zwarte vierkantjes

Die gevraagde actie kwam er alvast op sociale media. Op initiatief van de muziekindustrie gaven personen, organisaties en bedrijven op dinsdag 2 juni een signaal door de ‘show’ wereldwijd stil te leggen. Vorige week deden Jamila Thomas en Brianna Agyemang, twee zwarte vrouwen die deel uitmaken van de platenmaatschappij Atlantic Records en het muziekbedrijf Platoon, een oproep via de hashtag #TheShowMustBePaused. Daarmee vroegen ze collegabedrijven geen nieuwe muziek uit te brengen, de kantoren te sluiten en behalve een zwart vierkant niets te plaatsen op sociale media.

Die tijd en stilte moest de muziekindustrie volgens het duo gebruiken om na te denken en te praten over hoe ze collectief actie kan ondernemen om de zwarte gemeenschap te steunen. Doorheen de dag breidde de actie zich uit tot ver buiten de muziekwereld. Hoewel het initiatief wereldwijd op veel steun kon rekenen, vond niet iedereen het een goed idee.

Bij de berichten werd namelijk niet enkel de hashtag #BlackOutTuesday, maar ook #BlackLivesMatter gebruikt. Op zich geen probleem, maar dat zorgde ervoor dat mensen die online informatie wilden opzoeken over de laatste beweging enkel zwarte vierkanten te zien kregen. Sommigen voegden daaraan toe dat de post bewerken en de hashtag weghalen niet veel uitmaakte, dus dat het beter was om de volledige post te verwijderen. “Instagram werkt niet chronologisch en als gevolg van deze dag zullen we dus dagenlang enkel zwarte berichten zien. We moeten informatie verspreiden, niet verbergen!”, besloot iemand.

