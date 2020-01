In Slovenië is een houten standbeeld van de Amerikaanse president Donald Trump in vlammen opgegaan. Het zou gaan om vandalisme, enkele maanden na de omstreden installatie van het standbeeld door een lokale architect. Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt. Melania Trump, de echtgenote van de Amerikaanse president, is afkomstig van Slovenië.

Van het standbeeld van 8 meter hoog, bestaande uit houten planken, schiet niets meer over. De constructie toonde Trump in een blauw kostuum, met een rode das en zijn rechterarm gestrekt omhoog, waardoor het ironisch ook wel het Sloveense Vrijheidsstandbeeld werd genoemd.

Toeristische attractie

De brandweer kwam in de nacht van woensdag op donderdag tussenbeide, maar kon niet verhinderen dat het standbeeld in de vlammen opging, aldus de burgemeester van Moravce, op een dertigtal kilometer van Ljubljana. Het standbeeld stond sinds vorige maand in Moravce. Eind augustus was het nog ingehuldigd in een dorp dichtbij Moravce, maar de inwoners stoorden zich aan de talrijke nieuwsgierigen die het standbeeld wilden aanschouwen. “Dit is een aanval tegen de kunst en de tolerantie (…) tegen de fundamentele waarden van Europa”, aldus burgemeester Milan Balazic. Hij betreurde ook een attractie te verliezen, waarvoor 1.500 euro was betaald.

“Begrijpelijk”

Het werk was bedoeld om populisme aan te klagen, aldus de maker, de Sloveense architect Tomaz Schlegl. Sinds de inhuldiging afgelopen zomer verhitte het werk de gemoederen. Schlegl zei aan AFP een daad van vandalisme te vermoeden, die verband zou houden met de escalatie van de spanningen in het Midden Oosten. Kort nadat het werk was aangekomen in Moravce, hadden onbekenden al een snor op het standbeeld getekend, in een duidelijke verwijzing naar Adolf Hitler. “Ik vind dat deze aanvallen begrijpelijk zijn met het oog op wat er gebeurt in de wereld”, aldus nog de architect. Hij legde ook nog uit dat zijn werk geïnspireerd was door het standbeeld van Melania Trump, dat opgericht is in een veld nabij haar geboortedorp Sevnica.

