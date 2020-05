De coronacrisis is nog niet achter de rug, of er zit alweer een nieuwe ramp aan te komen. Door de aanhoudende droogte dreigt een tekort aan drinkwater. Vlaanderen overweegt nu de tarieven van de waterfactuur bij te sturen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gevraagd samen met de watermaatschappijen en andere betrokkenen verschillende pistes uit te werken. De bedoeling is via variabele tarieven mensen aan te moedigen zuiniger met kraanwater om te springen, ­zeker in tijden van droogte zoals nu. Dat staat vandaag te lezen in De Tijd.

“Er zijn verschillende ideeën rond flexibele tarieven”, zegt Carl Heyrman, directeur van AquaFlanders, de federatie van Vlaamse waterbedrijven. “We kunnen gaan naar water­tarieven die hoger liggen in droge periodes, om spaarzaamheid aan te moedigen. Je kan ook waterverbruik in de piekuren duurder maken om het verbruik beter te spreiden door de dag. Zo kan je vermijden dat distributieproblemen ontstaan omdat iedereen op hetzelfde moment zijn zwembad vult.”

Waterverspilling afstraffen

Het idee is niet zozeer om water over de hele lijn duurder te maken, maar een laag verbruik te belonen en een bovengemiddeld waterverbruik te ontraden via een soort straftarief.

Het kabinet van Demir bevestigt dat de VMM en betrokken partijen is gevraagd enkele pistes te onderzoeken, maar een beslissing is er nog niet. “Wie verstandig met water omgaat, moet beloond worden met een lagere factuur. En daarbij houden we niet alleen rekening met het aantal verbruikte liters. Maar ook met het aantal leden per gezin. Wie abnormaal veel water verbruikt, zal wel een meerprijs moeten betalen. De waterprijs stijgt niet. De prijs voor verspilling stijgt. Dat is het uitgangspunt dat nu onderzocht wordt, maar er is niets beslist dus gaan we daar voorlopig niet over communiceren”, klinkt het. Nieuwe tarieven zullen ook nog niet voor dit jaar zijn.

Brandgevaar

Het Vlaams agentschap Natuur en Bos waarschuwt daarnaast voor verhoogd brandgevaar in de provincies Vlaams-Brabant, West- en Oost-Vlaanderen. De risicofase wordt er opgetrokken van geel naar oranje. In Antwerpen en Limburg staan de risicofases al langer op oranje.

“Het is zeer droog en de komende dagen worden opnieuw hoge temperaturen, geen neerslag en een matig tot sterke (oosten)wind voorspeld. Die combinatie vormt een gevaarlijke cocktail wat betreft brandgevaar, waardoor waakzaamheid geboden is”, zegt Natuur en Bos.

Niet roken in het bos

Het agentschap van de Vlaamse overheid maant aan tot voorzichtigheid en extra waakzaamheid tijdens een bezoek aan de natuur. Het vraagt om niet te roken en al zeker zelf geen vuur te maken. Boswachters zullen de situatie ook opvolgen. Daarnaast roept Natuur en Bos op om jonge kinderen nog beter in de gaten te houden in de natuur en zeker niet alleen in het bos te laten spelen.

“Een brand kan snel van een zeer kleinschalig naar een groter probleem escaleren. Een smeulende sigaret of bijvoorbeeld glas, vonken of hete voorwerpen, zoals onderdelen van machines, kunnen snel zorgen voor een grotere brand”, zegt Natuur en Bos.

In Antwerpen en Limburg staan de risicofases al enige tijd op oranje. Volgens Natuur en Bos is het zeker mogelijk dat die de komende uren of dagen nog wijzigen. Meer info op www.natuurenbos.be/waarschuwingen.

