We hebben er lang naar uitgekeken, maar wie vanaf 8 mei een frisse pint wil drinken op een terras, zal mogelijk wat dieper in de geldbuidel moeten tasten. Heel wat horecazaken geven aan de prijzen te zullen optrekken, om het geleden verlies en de extra investeringen in deze coronacrisis ietwat te compenseren.

De horecasector kreeg tijdens deze pandemie al zware klappen te verwerken. Tijdens de eerste lockdown waren cafés en restaurants al meer dan twee maanden dicht, en sinds november is dat opnieuw het geval. Op 8 mei kunnen mensen wel weer terecht voor een drankje op een terras, met maximaal vier personen aan een tafel en niet later dan 22 uur.

Een pintje of frisdrank wordt vanaf dan mogelijk wel duurder dan voorheen. Verschillende horeca-uitbaters plannen namelijk hun tarieven op te trekken, blijkt uit een rondvraag. Dat komt uiteraard omdat zij lange tijd de deuren gesloten moesten houden en geïnvesteerd hebben in extra veiligheidsmaatregelen. Bovendien kunnen horecazaken vanaf 8 mei nog niet op volle capaciteit draaien.

Geen grote prijsstijging vanuit brouwerijen

Hoeveel die prijsverhoging zal bedragen, is nog niet gekend. Horeca Vlaanderen komt daarover binnenkort met cijfers. De federatie noemt het alleszins “logisch” dat uitbaters de rekensom maken en de tarieven mogelijk optrekken.

Volgens Belgian Brewers Federation is er vanuit de brouwerijen alleszins geen grote prijsstijging doorgevoerd, maar beslissen horecazaken effectief zelf over een mogelijk hogere prijssetting. “Wij nemen over het prijsbeleid geen standpunt in, maar waken dat er geen misbruik of misverstand optreedt”, klinkt het bij directeur Krishan Maudgal, die begrip heeft voor de moeilijke financiële situatie waarin horecazaken zich nu bevinden.

De regering besliste eerder om tijdelijk de btw in de horeca te verlagen van 21 naar 6 procent, om cafés en restaurants wat extra zuurstof te bieden. Horeca-uitbaters benadrukken echter dat deze niet volstaan om de extra kosten op te vangen.

