De Britse variant van het coronavirus is ons land binnengekomen nadat een persoon terugkeerde van vakantie en de quarantainemaatregelen niet naleefde. De oproep om de grenzen te sluiten wordt dan ook luider en luider.

Twee scholen in het Antwerpse, Edegem en Kontich, moeten de deuren een week lang sluiten nadat er enkele besmettingen met de Britse variant van het coronavirus werden vastgesteld. Niet alleen de leerlingen, maar ook het personeel en hun gezinsleden moeten bijgevolg tien dagen in quarantaine gaan.

Ingeburgerd

De vrees dat de zeer besmettelijke Britse variant ook in ons land in opmars is, wordt dus stilaan werkelijkheid. Dat bevestigt viroloog Marc Van Ranst. “Die variant is ingeburgerd in ons land. Dat is nog niet de majeure stam op dit moment, maar net zoals in Nederland, Ierland en Engeland wint die variant aan terrein en dan moeten we daar ook rekening mee houden”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Grenzen sluiten moeilijke zaak

Hoewel er enkele weken geleden al gewaarschuwd werd voor de Britse variant blijven de grenzen voorlopig open. Wordt het niet dringend tijd om daar verandering in te brengen? “We vragen dat al een hele tijd. Die problematiek speelt op dit moment in alle landen in Europa. Grenzen sluiten is iets wat men in Europa niet graag doet. Dat wil de Europese Commissie tout court gewoon niet. Om daar dan tegen in te gaan als individueel land is niet eenvoudig. Men kan onze regering moeilijk met de vinger wijzen. Ik denk dat er heel veel goede wil is en dat men het probleem wel begrijpt, maar dat blijkt bijzonder moeilijk te zijn”, klinkt het.

Vaccin ook werkzaam tegen Britse variant

Dan kunnen we alleen maar hopen dat het coronavaccin ook werkt tegen de Britse variant. Daarover is Van Ranst heel duidelijk. “Ja, onderzoek van Pfizer heeft aangetoond dat het vaccin de normale stam dekt, maar ook de Britse variant”, besluit hij.

