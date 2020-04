Zowat vijftien kinderen in Frankrijk kampen met ontstekingen rond het hart die mogelijk veroorzaakt worden door het nieuwe coronavirus, al is daar nog geen bewijs voor. Ook in Groot-Brittannië meldden de autoriteiten dat kinderen symptomen vertonen van de ziekte van Kawasaki en dat er al paar patiëntjes aan bezweken zouden zijn.

De ziekte van Kawasaki is een vasculair syndroom dat jonge kinderen treft en waarvan de oorzaak onbekend is. Door de ontsteking krijgen de patiëntjes onder meer ernstige buikklachten, koorts en ontstoken bloedvaten. In Groot-Brittannië zouden al kinderen overleden zijn aan de gevolgen ervan, sommigen werden opgenomen op de intensieve zorg.

“Het is een nieuwe ziekte waarvan we denken dat die veroorzaakt kan zijn door het coronavirus of Covid-19”, zei de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock dinsdag. Hij gaf wel aan dat niet alle kinderen met de symptomen ook positief getest zijn op het coronavirus.

“Coronavirus zorgt voor onaangename verrassingen”

Naast Frankrijk en Groot-Brittannië is de ziekte ook in België, Italië, Spanje en Zwitserland vastgesteld. Viroloog Steven Van Gucht heeft opgemerkt dat de link met het coronavirus “helemaal niet zeker is”.

Sommige van de kinderen in Frankrijk en Groot-Brittannië bleken drager te zijn van het nieuwe coronavirus. Voor de Franse gezondheidsminister Olivier Véran noopt dit tot een “zekere ongerustheid en waakzaamheid”.

De bewindsman kondigde aan de gemeenschap van zorgverstrekkers en wetenschappers in Frankrijk en daarbuiten te mobiliseren om zoveel mogelijk data te hebben om te zien of er een mogelijk verband is. Hij voegde eraan toe dat het nieuwe coronavirus niet ophoudt voor onaangename verrassingen te zorgen.