Het aantal elektrische of plug-in hybride wagens in Vlaanderen stijgt wel, maar van een grote groene golf in het Vlaamse wagenpark is nog geen sprake. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Andries Gryffroy heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

Er rijden momenteel 77.645 elektrische of plug-in hybride wagens rond tegenover zo’n 46.000 wagens vorig jaar. «Dit is een stevige stijging, maar wanneer je weet dat in Vlaanderen meer dan 3,5 miljoen personenwagens ingeschreven zijn, blijft het een klein aandeel», aldus Gryffroy. In Vlaanderen rijden nu meer dan 91.000 milieuvriendelijke wagens rond.

Tandje bijsteken

Ook het aantal bijhorende laadpalen zit in de lift, al is de stijging daar voorlopig minder merkbaar. «De minister van mobiliteit heeft de ambitie om deze legislatuur 30.000 extra laadpunten te voorzien. Omgerekend zijn dat er zo’n 6.000 per jaar. Het vorige jaar zijn er 1.500 bijgekomen, dus zal ze nog een tandje moeten bijsteken om haar doelstelling te halen.»

Volgens Gryffroy worden de laadpalen in Vlaanderen nog te weinig gebruikt. «Eén laadpunt is goed voor gemiddeld amper 69 laadbeurten per jaar. Ter vergelijking: in Nederland zijn er verhoudingsgewijs vier keer meer laadpunten en dubbel zoveel laadbeurten per laadpunt. Vlaanderen heeft dus nog een hele weg te gaan indien het klaar wil zijn voor de federale doelstelling die alle nieuwe bedrijfswagens broeikasgasvrij wil hebben.»

Het bericht Groene golf op Vlaamse wegen blijft voorlopig uit verscheen eerst op Metro.