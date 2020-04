In de afgelopen 24 uur zijn er 168 mensen overleden aan het coronavirus. Er werden opnieuw minder mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de FOD Volksgezondheid.

In ons land zijn gisteren 168 mensen overleden als gevolg van het coronavirus (62 in de ziekenhuizen en 103 in de woonzorgcentra). Dat brengt het totaal aantal overlijdens in ons land op 5.828.

Er werden 232 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, maar tegelijkertijd mochten 138 mensen het ziekenhuis verlaten. Momenteel ligger en 4.920 coronapatiënten (49 meer dan de dag voordien) in het ziekenhuis, onder wie 1.071 op intensieve zorgen (10 minder dan gisteren). 760 mensen worden beademd (-21).

Scenario zonder maatregelen

Viroloog Steven Van Gucht benadrukt dat we nog steeds op de goede weg zijn en haalt er een grafiek bij die illustreert wat er gebeurd zou zijn mochten we geen maatregelen genomen hebben én wat er zou gebeuren mochten we die te vroeg loslaten. “Het eerste scenario waarbij een lijn steil naar omhoog gaat, is de lijn die toont wat er zou gebeurd zijn indien we geen maatregelen hadden genomen. Dan zou het aantal gevallen exponentieel gestegen zijn met heel waarschijnlijk een overbelasting van ons gezondheidssysteem. De tweede opgaande lijn is de lijn die weergeeft indien we alle maatregelen hadden losgelaten op 16 april. Dan hadden we heel waarschijnlijk opnieuw een exponentiële stijging kunnen zien van het aantal gevallen. Dit is de reden waarom het zo belangrijk is dat we nog steeds de maatregelen hebben vastgehouden en niet te vroeg willen loslaten”, klinkt het.

Maatregelen bij eventuele versoepeling in de toekomst

Van Gucht hamert erop dat we de viruscirculatie eerst zo klein mogelijk moeten maken alvorens we aan versoepeling van de maatregelen kunnen denken. “Het is belangrijk dat we, om die curve zo plat mogelijk te houden en dat verdere verloop van die curve naar beneden te laten gaan, de viruscirculatie eerst zo klein mogelijk maken en dat we dan met meer gemak en meer garantie een aantal maatregelen kunnen loslaten. Het blijft wel betekenen dat we waakzaam zullen moeten blijven in de toekomst. Dat kan door sterk in te zetten op testen van alle verdachte gevallen, het isoleren van nieuwe gevallen, het opsporen van contacten en die mensen ook sensibiliseren, eventueel te isoleren, en toch ook nog een aantal regels rond afstand houden blijven respecteren”, besluit hij.

