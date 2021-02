Een glasverbod op het Sint-Pietersplein, de Gras- en Korenlei en de Coupure en een verbod op elektronisch versterkte muziek op het openbaar domein in de hele stad. Dat zijn de maatregelen tegen de samenscholingen, die de Gentse burgemeester heeft aangekondigd na het grote feest op het Gentse Sint-Pietersplein woensdagavond.

De voorbije twee weken waren al verschillende keren groepen van jongeren gesignaleerd op het plein en was er sprake van muziek en een feestsfeer. Vorige week donderdag werden nog een dertigtal pv’s opgesteld voor verboden samenscholing.

De politie schat dat er woensdagavond rond 18 uur een duizendtal mensen aanwezig was op het plein in de studentenbuurt. Het stadsbestuur en de politie besloten in te grijpen en sloten de toegangen tot het plein af. Toen de politie ter plaatse kwam, liepen de meeste feestvierders snel weg.

Bovenop reeds bestaande maatregelen

Gent neemt nu bijkomende maatregelen. «Om het voor iedereen veilig en aangenaam te houden, gaat vanaf vandaag een glasverbod in op de drie drukste plekken in de stad. Het gaat om het Sint-Pietersplein, Gras- en Korenlei en de Coupure Links en Rechts. Dit verbod geldt de klok rond», meldt het stadsbestuur. “Daarnaast is elektronisch versterkte muziek niet toegelaten op het openbaar domein en dit voor het volledige grondgebied van Gent. Het was al verboden om alcoholische dranken te nuttigen in het openbaar na 20 uur. Dat verbod blijft van kracht.”

Ledschermen

De Gentse politie blijft verhoogd aanwezig op het terrein en zal de drie hotspots extra bewaken. “De politie zet in de eerste plaats in op sensibiliseren, maar zal ook handhaven indien nodig. Net als op de Gras- en Korenlei komen er ook ledschermen op het Sint-Pietersplein en aan de Coupure, die iedereen nog eens wijzen op de regels. Bij te grote drukte kunnen sites afgesloten worden en zal de politie aanmanen om andere plekken op te zoeken.”

