Het Chinese ministerie van Human Resources en Sociale Zekerheid heeft de beroepsnormen voor dertien nieuwe beroepen bepaald. Naast bediener van scheepssluizen werd ook professionele gamer als officieel beroep erkend. Dat meldt het Chinese staatsnieuwsagentschap Xinhua.

Enthousiaste gamers die een carrière als digitaal atleet in China ambiëren, zullen verheugd zijn met het nieuws, maar professioneel gamen is niet zo eenvoudig als simpelweg spelletjes spelen.

Geen kinderspel

In China zijn er 488 miljoen spelers van games die in aanmerking komen als e-sport (games waar een officieel erkende competitie voor bestaat). Er zijn echter maar weinig spelers die ook in het professionele circuit terechtkomen. De concurrentie is groot en het verschil in talent kan enorm zijn.

Daarom heeft het Chinese ministerie strikte beroepsnormen vastgelegd. “Er zijn duidelijke bepalingen opgenomen met betrekking tot de inhoud van het beroep, de reikwijdte van de activiteiten en het kennisniveau”, zei een verantwoordelijke van het ministerie. Met de nieuwe normen kan men bestaande opleidingen evalueren en nationale examens organiseren. Professionele gamer zou zo een richting in het Chinese beroepsonderwijs kunnen worden.

De overheid kondigde in totaal dertien nieuwe beroepsnormen af. Zeven voor nieuwe beroepen, zoals loketbedienden voor overheidsdiensten, en het herzag de normen voor zes bestaande beroepen, zoals reparateurs van huishoudelijke producten.

Het bericht Gamer is nu een officieel erkend beroep in dit land verscheen eerst op Metro.