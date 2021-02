Aalsterse mediakanalen DRAtv en Oilsjt Mjoezik slaan vandaag de handen in elkaar en leggen vanaf 12 uur bekende carnavalisten het vuur aan de schenen. Door de pandemie kan het legendarische carnaval immers niet fysiek doorgaan.

Door de gekende coronacrisis kan het Aalsterse vastenavondfeest in het centrum niet doorgaan. Wie het toch voelt kriebelen, kan vandaag afstemmen op de “Oilsjterse Carnavalshow 2021” via de website www.oilsjt.be. Deze uitzending geniet de goedkeuring van De Stad Aalst, maar is onderhevig aan strenge voorwaarden die de veiligheidscel en betrokken diensten heeft opgelegd omtrent COVID-19. Alle activiteiten moeten gemotiveerd en tijdig aangevraagd worden.

DRAtv en Oilsjt Mjoezik willen alleszins niet de schijn creëren dat hun uitzending een vrijgeleide is om lucratief evenementen te organiseren. Er is immers nog altijd een verbod van samenscholing en verkleedpartijen van kracht in het stadscentrum van Aalst. De uitzending begint om 12 uur met de toespraak van burgemeester Christoph D’Haese.

Het bericht “Oilsjters Carnaval” viert vandaag online verscheen eerst op Metro.