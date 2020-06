Hoewel het aantal besmettingen de laatste dagen gezakt was, werden gisteren toch weer 140 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Viroloog Steven Van Gucht benadrukt echter dat de algemene trend dalend blijft.

In de afgelopen 24 uur werden 32 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Er mochten tevens 64 mensen de hospitalen verlaten. Momenteel liggen 700 coronapatiënten in het ziekenhuis, onder wie 137 op intensieve zorgen (-8). 73 mensen moeten beademd worden (-1).

Opvallend is de stijging van het aantal nieuwe besmettingen: 140 uit 11.883 tests. De voorbije dagen waren dat er nog maar 82 (donderdag), 70 (woensdag) en 98 (dinsdag). Viroloog Steven Van Gucht blijft optimistisch. “De trend is nog steeds dalend en neemt af met 8% per dag”, klink het. In het totaal raakten 58.907 Belgen besmet met het coronavirus.

Jammer genoeg stierven in het afgelopen etmaal 29 doden aan de gevolgen van het longvirus. Dat brengt het totale aantal doden op 9.566.

Het bericht Forse stijging in aantal nieuwe besmettingen, 29 doden verscheen eerst op Metro.