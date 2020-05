Aangezien wereldberoemde filmfestivals, zoals dat van Cannes (15 juli), niet kunnen plaatsvinden door de coronacrisis, verenigen ze zich in een globaal online evenement. ‘We Are One’ zal vanaf vandaag tien dagen lang via YouTube films spelen van 21 filmfestivals van over de hele wereld, waaronder dat van Berlijn en Tribeca. Het virtuele festival is gratis, maar werkt wel met vrijwillige donaties die gestort zullen worden in een fonds om COVID-19 te bestrijden.

Vanaf vandaag tot en met zondag 7 juni kan je genieten van veel gratis filmvertier. De organisator van ‘We Are One’ is de CEO van Tribeca Film Festival, Jane Rosenthal, die de filmsector wou helpen tijdens de coronacrisis. Ze zag hoe de muziekindustrie en horeca met alternatieven kwamen om te blijven draaien en wou mensen in isolatie opvrolijken. Daarom stampte ze het globale filmfestival uit de grond, waar ze de curatoren van bekende filmevenementen samenbrengt, gaande van Tokyo tot Mumbai.

Het videoplatform YouTube bleek volgens Rosenthal de geknipte kandidaat om alle films te kunnen dragen en hapte meteen toe. YouTube heeft namelijk de noodzakelijke technische infrastructuur, want het is mogelijk om ondertitels op het scherm te laten verschijnen en het heeft een doneerknop om de goede doelen rond COVID-19 te steunen.

Doorlopende marathon met 100 films

Tijdens het virtuele festival zullen meer dan 100 films de revue passeren, waaronder 13 wereld- en 31 online premières. Ook paneldiscussies van vorige filmfestivals zullen te zien zijn met regisseurs zoals Jackie Chan en Francis Ford Coppola. Zowel oude als nieuwe prenten worden vertoond en ook films die nooit bepaalde landsgrenzen hebben overschreden. Elke prent wordt ingeleid door de festivaldirecteurs uit het land waarvan die afkomstig is.

Kleinere, minder bekende filmfestivals komen zo eveneens in de schijnwerpers te staan, want zij krijgen nu een globaal platform via het YouTube-kanaal ‘We Are One’. Rosenthal slaagde er echter niet in om iedereen te overtuigen om zijn films nu al gratis weg te geven. Daarom zullen Disney’s ‘Mulan’ en de Bondfilm ‘No Time To Die’ nog niet te zien zijn en pas later in de cinema’s verschijnen.

Heb je vandaag niets te doen? Maak je dan maar op voor een heuse filmmarathon, want vandaag gaan er nog twaalf films in première, waaronder enkele kortfilms en paneldiscussies. Veel pauze zal je niet hebben, want de films verschijnen doorlopend na elkaar en sommige zullen voorlopig enkel op dat moment te zien zijn en daarna verdwijnen. De eerste kortfilm, het geanimeerde ‘Bird Karma’, begint vandaag om 13u04. Je hoeft enkel op het aangegeven tijdstip naar het YouTube-account van ‘We Are One’ te gaan. De volledige line-up kan je op de filmfestivalsite bekijken.

