Filip Dewinter heeft in een interview gezegd dat Vlaams Belang openstaat voor een alliantie met N-VA, desnoods zelfs een compleet nieuwe rechtse partij. “Het biedt eindelijk de kans om de kiezer te geven wat hij wil: een rechts bestuur in Vlaanderen”, klinkt het.

Dewinter deed de uitspraken tijdens een interview met politiek journalist Jan De Meulemeester. De 57-jarige Vlaams Belanger vindt dat het dringend tijd wordt dat het cordon sanitaire op welke manier dan ook doorbroken wordt. “We hebben al dikwijls geprobeerd om het cordon te doorbreken. Ik denk dat we nu out of the box moeten proberen te redeneren en een soort van rechtse Vlaamse alliantie tot stand brengen in de loop van de komende jaren die er kan voor zorgen dat de wil van de kiezer ook gerespecteerd wordt bij verkiezingsvorming. Wat mij betreft mogen alle pistes verkend worden. (…) Lijstverbinding, samenwerken in een alliantie, voor mijn part zelfs een nieuwe partij die alle rechtse krachten bundelt. Als we er maar voor zorgen dat Vlaanderen krijgt waar het voor gestemd heeft: een rechtse en Vlaamse regering”, vertelt hij.

Rechtse alliantie noodzakelijk

Een nieuwe, gecombineerde rechtse partij zou betekenen dat het Vlaams Belang ophoudt te bestaan. “Alle formules moeten onderzocht kunnen worden. We moeten proberen om uiteindelijk voor één keer die dictatuur van de politieke correctheid, dat cordon sanitaire, te doorbreken. Een partij is altijd maar een vehikel, een kruiwagen om doelstellingen te realiseren. Wellicht krijgen we straks paars-groen of paars-geel, het omgekeerde van wat de kiezer wil. Dus moet zo’n rechtse alliantie mogelijk zijn en dat is zelfs noodzakelijk. Het biedt eindelijk de kans om de kiezer te geven wat hij wil: een rechts bestuur in Vlaanderen”, besluit hij.

.@vlbelang won 17 zetels en werd met 23 zetels de op een na grootste fractie in het @vlaparl. Net niet genoeg voor een rechtse meerderheid met N-VA. In een gesprek met @JDeMeulemeester hoopt @FDW_VB een rechtse alliantie tot stand te kunnen brengen pic.twitter.com/JPIRpmqvXl — vlaamsparlement.tv (@vptvlive) December 30, 2019

.@FDW_VB net nu met oproep aan @de_NVA om een alliantie te vormen; het oud idee van Forza Flandria: ‘alle mogelijke pistes overwegen, desnoods samen nieuwe partij.’@RuttenGwendolyn schreef net ‘als N-VA graag een minderheidsregering met extreem-rechts wil,…’ @vptvlive

RT https://t.co/sFvFk2SKei — Jan De Meulemeester (@JDeMeulemeester) December 30, 2019

