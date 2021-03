De coronacijfers blijven onverminderd stijgen, dus wordt de roep om een volledige lockdown alsmaar luider. Marc Van Ranst en Dirk Devroey pleiten alvast voor een korte, maar krachtige lockdown. “Het moddert veel te lang aan”, klinkt het.

Het gemiddeld aantal besmettingscijfers is opnieuw 42 procent gestegen ten opzichte van vorige week. Dagelijks worden er nu gemiddeld 3.867 nieuwe besmettingen geregistreerd in ons land.

Duidelijkheid

Hoewel er afgelopen vrijdag enkele verstrengingen werden aangekondigd, roepen enkele experts toch op om tijdelijk over te gaan tot een volledige lockdown. “Iedereen is het beu, het moddert veel te lang wat aan. Dit is een snellere methode om hieruit te geraken. Het is pijnlijker, maar het is ook zekerder. Het wordt ook alsmaar moeilijker voor beleidsmakers om creatief te zijn met maatregelen. Dit is op z’n minst duidelijk”, vertelt viroloog Marc Van Ranst in Het Nieuwsblad.

Te weinig discipline

Ook VUB-professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey is die mening toegedaan. Hij pleit voor een totale lockdown gedurende (minstens) vier weken. “Dat betekent dat alle scholen dichtgaan, arbeiders en bouwvakkers niet gaan werken, enzovoort. Na vier weken zullen we dan op een heel andere plek staan. Vorige keer hebben we het niet goed gedaan. Vorige zomer hebben we al gelost toen de cijfers nog te hoog waren. Veel mensen houden zich nu niet meer aan de regels”, klonk het gisteren in ‘De zevende dag’.

Het bericht Experts pleiten voor volledige lockdown: “Pijnlijk, maar efficiënter” verscheen eerst op Metro.