Begin februari kondigde NRJ-presentatrice Nasrien Cnops aan dat ze zwanger is.

Sindsdien deelt ze aan haar 20.000 volgers op Instagram sporadisch de vooruitgang. Ook vandaag pakt Nasrien trots uit met enkele foto’s van haar bolle buikje.

“Toen ik dacht dat ik echt al een heel duidelijke babybuik had op 12 weken (🙄little did I know)”, laat ze weten over de eerste foto uit onderstaande reeks.

‘Serieus tonneke’

“Naar een buikje op 17 weken om nu toch al een serieus tonneke te hebben op 22 weken zwangerschap”, vult ze verder aan als reactie op de tweede en derde foto.

“Dankbaar voor elke stap, elke dag, elke week, elk stampje, elk kwaaltje. Meer en meer verliefd op die kleine meid”, vult Nasrien aan. “Allee joh, dat is echt nog subtiel hoor! Wacht maar en denk dan maar aan deze woorden. 😉 Bij mijn eerste dacht ik ook dat ik al een buikje had op 4 maand… Wait and see 🔥❤️😂 Btw,you look amazing!”, reageert actrice Daphne Paelinck. Kijk maar, en vergeet niet op het pijltje naar rechts te klikken om de tweede en derde foto te zien.

Foto: Instagram