Zwangere Eline De Munck deelt naaktselfies: “Mooi!” (foto’s)

Op Instagram pakt Eline De Munck uit met enkele straffe foto’s.

Met maar liefst 184.000 volgers doet de onderneemster het bijzonder goed op Instagram. Eline deelt dan ook geregeld updates uit haar dagelijkse leven. Zo kondigde ze eerder deze maand aan dat ze zwanger is. Sindsdien plaatst ze geregeld nieuwe beelden van haar bolle buikje op haar pagina. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum aan haar fans toonde. We zien Eline De Munck naakt poseren. “Baby is growing 🤰”, klinkt het. Haar volgers? Die hebben wel wat te vertellen over wat ze juist te zien krijgen.

“Mooi!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Mooi”, klinkt het. “Wauw”, gaat het verder. “Prachtig”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om zelf eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.