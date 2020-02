De Zuid-Koreaanse overheid wil de levensomstandigheden van 1.500 gezinnen die – zoals de hoofdrolspelers in de Zuid-Koreaanse Oscarwinnaar ‘Parasite – in een kelderappartement wonen, verbeteren. Ze voorziet daarvoor in financiële steun, zo meldt de krant The Korea Herald.

‘Parasite’ van regisseur Boon Joon Ho won op de jongste Oscaruitreiking de Oscar voor beste film, nadat de film eerder al de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes in de wacht sleepte. Een van de belangrijkste decors in de tragikomedie is een smoezelig kelderappartement, waar de familie Kim woont. In een indrukwekkende scène loopt het appartement tijdens een hevige regenstorm onder water.

Ramen en ventilatoren

De Zuid-Koreaanse overheid wil de penibele levensomstandigheden van zulke gezinnen nu aanpakken. De krant The Korea Herald bericht dat de overheid een partnerschap aangaat met de Korea Energy Foundation en de Seoul Metropolitan Government om tot 3,2 miljoen won per huishouden (zo’n 2.430 euro) aan financiële steun te bieden om de verwarmingen te verbeteren, vloeren te vervangen en om air conditioners, ramen, luchtontvochtigers, brandalarmen en ventilatoren te installeren.

Aanvraag

Huishoudens die in kelderappartementen wonen en minder dan 60% van het mediaan inkomen van Zuid-Korea verdienen maken aanspraak op financiële steun. Zij kunnen een aanvraag indienen, waarna de overheid gezinnen zal selecteren.

Het plan is om het aantal gezinnen die financiële steun genieten elk jaar uit te breiden. In 2015 leefden er ongeveer 383.000 gezinnen in kelderappartementen in Zuid-Korea. Volgens The Korea Herald behoort 78% van de huishoudens die in kelderappartementen wonen tot de 30% laagste inkomens in het land.

