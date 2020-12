De sitcom ‘Friends’ blijft ook 16 jaar na de laatste aflevering ongemeen populair. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry en collega’s zijn er ook niet bepaald armer van geworden. De cast heeft een behoorlijke som geld verdiend met de Amerikaanse serie.

Voor het eerste seizoen kregen de inmiddels wereldberoemde hoofdrolspelers 22.500 dollar per aflevering. Als je dat vermenigvuldigt met het aantal afleveringen (24) kom je uit op een respectabel bedrag van 540.000 dollar. In het tweede seizoen lag dat bedrag al een stuk hoger, zijnde tussen de 480.000 voor de slechtst betaalde speler tot 960.000 dollar voor het best betaalde castlid.

Succes legt geen windeieren

Na de eerste twee seizoen zijn de salarissen dankzij aanhoudend succes flink gaan stijgen: 75.000 dollar per aflevering in seizoen 3, 85.000 dollar per aflevering in seizoen 4, 100.000 dollar per aflevering in seizoen 5 en 125.000 dollar per aflevering in seizoen 6. Voor de seizoenen 7 en 8 kregen ze 750.000 dollar en voor het 9de en 10de seizoen zelfs 1 miljoen. En dat per aflevering.

Totale winst

In totaal kregen Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Leblanc, Matthew Perry en David Schwimmer tijdens hun hoogdagen zo’n 20 miljoen dollar per ‘Friends’-seizoen op hun rekening gestort. Daar kan je al eens mee op restaurant gaan!

