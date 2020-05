J.K. Rowling, bekend van de immens populaire ‘Harry Potter’-boeken, heeft meerdere memorabele personages gecreëerd. Professor Severus Sneep is ongetwijfeld een van de meest iconische. De inspiratie voor zijn naam vond ze op een vreemde plaats, zo onthulde ze via Twitter.

Dertien jaar na het laatste boek in de reeks blijven de avonturen van Harry Potter jong en oud beroeren, iets waar Rowling handig op inspeelt. De schrijfster deelt via sociale media regelmatig nieuwe weetjes over haar miljoenenfranchise.

Deze week deelde ze met haar volgers de herkomst van de naam Severus Sneep, de toverdrank-leerkracht die een hekel had aan Harry, maar levenslang trouw bleef aan diens moeder, Lily. Zijn sterfscène in het laatste boek zal je ongetwijfeld niet onberoerd hebben gelaten.

Severus is een naam die je niet elke dag hoort, maar toch moest Rowling hem niet bedenken. “Elke dag passeerde ik dit straatnaambord terwijl ik onderweg was naar mijn werk”, schrijft ze op Twitter, bij een foto van het ‘Severus Road’-bordje. “Ik besefte het niet op het moment zelf, maar nu ik weer op bezoek ben in de streek van Clapham realiseer ik me opeens waarom ‘Severus’ me meteen te binnen schoot toen ik zocht naar een voornaam voor Snape.

Real Harry Potter inspiration alert: I walked past this sign every day on my way to work when I was living in Clapham . Much later – post-publication – I revisited the area & suddenly realised THIS was why ‘Severus’ had leapt into my head when thinking of a 1st name for Snape. pic.twitter.com/q5wzsQb3m9

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 23, 2020