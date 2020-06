De dochter van Koen Wauters, Zita, heeft duidelijk de muzikale genen van haar vader meegekregen. Ze zingt samen met een aantal bekende Vlamingen een eigen versie van ‘Allemaal’ van Wim Soutaer.

Speciaal voor ‘Vlaanderen Feest’ maakte Wim Soutaer een coronavriendelijke versie van zijn tophit ‘Allemaal’ voor Radio 2. Hij vroeg aan Willy Sommers, Brahim en Zita Wauters – de 15-jarige dochter van de onlangs gescheiden Koen Wauters en Valerie De Booser – om het liedje mee in te zingen.

Niet te dicht

De boodschap is brandend actueel. “We gaan dansen in de zon, maar komen niet te dicht. Ja, we omarmen het leven, met een lach op ons gezicht. Apart, niet samen want dat is cruciaal. Maar we genieten van het leven. Allemaal!”, klinkt het feestelijk.

