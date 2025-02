Zita Wauters deelt zomerse bikinifoto: “WAUW!”

Bij een leuke tijd horen dito foto’s!

Dat vindt ook Zita Wauters, als we haar nieuwste post op Instagram mogen geloven. Het gaat waarschijnlijk om een foto van een tijdje geleden.

We zien Zita in bikini genieten in het water. “Take me back 🌞🫶🏼🐠🐚💘🌴”, hunkert ze naar een zomerse vakantie. En haar fans? Die zijn er ook snel bij om van zich te laten horen, zo blijkt.

“WAUW!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “WAUW”, klinkt het. “Mooi”, gaat het verder. “Wat een prachtige foto”, besluit een laatste volger nog. Tijd om zelf eens een kijkje te nemen, denken we dan!