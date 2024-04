Zangeres Olivia Rodrigo geniet in bikini van de zon: “Je bent té mooi!” (foto’s)

Olivia Rodrigo weet op Instagram haar fans weer aardig te verbazen.

De ‘Good 4 U’-zangeres doet het met haar 37.1 miljoen volgers bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Het is dan ook ergens logisch dat ze ginds geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Zo zien we Olivia Rodrigo meermaals in bikini de revue passeren.

Veel uitleg geeft Olivia Rodrigo zelf niet bij de prentjes. “Home :)” is alles wat ze schrijft bij het fotoalbum. Haar trouwe fans hebben echter heel wat meer te vertellen over wat ze nu weer juist te zien krijgen. Dat blijkt uit de vele positieve commentaren die de zangeres krijgt.

“Je bent té mooi!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Je bent té mooi”, klinkt het. “Wat is ze toch knap”, gaat het verder. “Je ziet er enorm gelukkig uit”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om eens te kijken naar wat Olivia Rodrigo juist gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.