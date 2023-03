Zangeres Dua Lipa deelt zomerse bikinifoto’s: “Prachtig!”

Met meer dan 87 miljoen volgers doet Dua Lipa het lang niet slecht op Instagram.

En dan drukken we ons uiteraard weer meer dan zacht uit. Geregeld deelt de zangeres dan ook beelden uit haar dagelijkse leven. Via onderstaand album toont ze nu enkele straffe foto’s van een leuke tijd die ze had in Jamaica. Dua’s fans zijn er weer als de kippen bij op lovend te reageren.

“Prachtig!”

We zien hoe Dua Lipa meermaals in bikini de revue passeert. Dat is ook haar volgers niet ontgaan. “Prachtig”, klinkt het. “Meer dan mooi”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.