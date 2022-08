Zangeres Avril Lavigne poseert in pikante outfit: “Adembenemend!” (foto’s)

De 11.5 miljoen Instagram-volgers van zangeres Avril Lavigne weten weer niet wat eerst te reageren.

Avril legt haar trouwe fans dan ook stevig in de watten. Geregeld deelt ze namelijk nieuwe plaatjes op het populaire sociale netwerk. Zo ook onderstaand album. Daarop zien we Avril Lavigne poseren in een schijnbaar ‘doorsnee’ outfit. Maar wie even (door op het pijltje naar rechts te klikken) naar de daaropvolgende plaatjes kijkt, merkt dat Avrils outfit best pikant is. En da’s ook haar volgers niet ontgaan.

“Adembenemend!”

In geen tijd stromen de positieve reacties op het fotoalbum namelijk binnen. “Adembenemend”, klinkt het meermaals. “Prachtig”, gaat het verder. “Sexy”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd, denken we dan, om zelf eens te kijken. En druk dus op dat pijltje naar rechts om de bewuste foto’s te zien.

Foto: GETTY