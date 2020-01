Philip Cracco, onder meer bekend door zijn deelname aan ‘The Sky Is the Limit’, is overleden. De flamboyante zakenman die twee jaar geleden het horlogemerk Rodania van de hand deed, vocht al enkele jaren tegen prostaatkanker. Die strijd heeft hij nu verloren.

Cracco, bij het grote publiek vooral bekend voor zijn deelname aan het populaire ‘The Sky is the Limit’, werd in het programma omschreven als een excentrieke levensgenieter, die wel eens genoot van een glaasje champagne. Van kaviaar bleef hij liever weg, want dat lustte hij niet. Bovenal genoot hij het meest van zijn 21 jaar jongere vriendin en voormalig politica Aisha Van Zele. Een zorgeloze levensstijl die in schril contrast stond met zijn jeugd.

De West-Vlaming groeide naar eigen zeggen op in de gure achterwijken van Roeselare. Zijn vader kende hij niet, want die was vertrokken voor hij geboren werd. Toen hij zestien was, nam hij de rol van ‘man des huizes’ op zich en ging hij als arbeider aan de slag in een tapijtenfabriek. Het was zijn eerste job en er zouden er nog tientallen volgen. Zo schilderde hij bussen, ging hij het leger in, schilderde hij opnieuw bussen en werd hij verkoper. Maar Cracco was ambitieus en ging avondles volgen aan de Vlerick Business School.

Accent Jobs

Met een diploma in de hand ging hij aan de slag bij uitzendkantoor Adia, het huidige Adecco. “En daar zag ik hoe het níét moest”, zei hij daarover. Hij trok de deur achter zich dicht en stampte op 33-jarige leeftijd samen met Conny Vandendriessche zijn eigen bedrijf uit de grond: Accent Jobs.

Vanaf dan nam de carrière van Cracco een hoge vlucht. Accent Jobs groeide in geen tijd uit tot een bloeiend bedrijf, dat hij in 2014 verkocht voor ruim 80 miljoen euro. Maar rentenieren en niets doen, dat was niet aan hem besteed. Met zijn holding kocht hij nog enkele kleinere bedrijfjes op met als kers op de taart horlogemerk ‘Rodania’, dat in het slop zat. Het verwachte succes bleef uit en de zakenman verkocht de horloges terug met verlies.

Ruimtereis

Tijd voor hem om terug te keren naar zijn oude liefde: de interimsector. Met ‘JobFixers’ wilde hij opnieuw greep krijgen op de sector, maar het bedrijf kwam al snel onder vuur te liggen voor vrouwonvriendelijke reclames en vacatures. En ook privé kende hij enkele grote tegenslagen. In 2016 werd hij getroffen door kanker.

De ziekte woog zwaar op hem, en uiteindelijk kwam het tot een breuk met zijn Aisha. “Uit liefde”, zei de zakenman. “We wilden aan kinderen beginnen, maar dat gaat nu niet. Ik mag haar dat niet afpakken.” Maar de twee verloren elkaar niet uit het oog. “Aisha gaf haar kinderwens op. We zijn opnieuw samen.”

Het enige wat Cracco niet kon realiseren was een ruimtereis, waar hij al sinds zijn kindertijd van droomde. Hij wilde als eerste Belg een sprong in de dampkring wagen, maar dat lukte dus niet.

Het bericht Zakenman Philip Cracco op 56-jarige leeftijd overleden verscheen eerst op Metro.