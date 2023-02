WOW! Beyoncé treedt binnenkort op in het Koning Boudewijnstadion

Fantastisch nieuws voor de fans van Queen B! De Amerikaanse zangeres daalt op 14 mei immers neer in Brussel. Dat heeft haar platenmaatschappij bekendgemaakt.

Aftellen geblazen, want binnen exact 102 dagen geeft Beyoncé Knowles in onze hoofdstad het beste van zichzelf naar aanleiding van haar Renaissance Tour. Op 14 mei 2023 houdt de zangeres van onder meer ‘Crazy in Love’ en ‘Halo’ halt in het Koning Boudewijnstadion. Het is de tweede stop van haar Europese tour, die vervolgens richting onder meer Parijs, Londen en Amsterdam gaat.

Uitverkocht

Het is van 2016 geleden dat Queen B haar zangtalent nog eens toonde in ons land. Toen imponeerde ze een uitverkocht Koning Boudewijnstadion met haar The Formation World Tour. Het is nog niet bekend wanneer de officiële ticketverkoop start. Alle tourdata en informatie vind je terug op haar website.





