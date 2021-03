Van je eigen kinderen moet je ’t hebben… Dat zal actrice Katja Schuurman wel kunnen bevestigen.

Want Katja, die we in ons land vooral kennen uit haar rol in ‘Costa!’, deelde gisteren zelf een foto die door haar 10-jarige dochter Sammie gemaakt werd. Wel goed dat ze ‘r even zelf bij vertelt wat er gebeurde, want ’t valt maar moeilijk af te leiden uit het prentje.

“Als je dochter je fotografeert als je stiekem zit te plassen naast een carpoolplek”, plaatst Katja bij onderstaande foto. En haar fans? Die zijn bij hun reacties niet verlegen om een woordspeling meer of minder.

“Ik zie geen reet”

In geen tijd kropen enkelen van Katja’s 413.000 volgers in hun digitale pen. “Ik zie geen reet”, knipoogde een fan. “Je bent wel goed de bosjes ingedoken… Niets te zien. Prima fotograaf”, vult iemand anders aan. “Als je moet, dan moet je”, klinkt het verder nog begripvol. Kijk maar:

Foto: Instagram – Bron: De Telegraaf