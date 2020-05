Voor Winnie en Jonah is het ‘Blind Getrouwd’-experiment meer dan geslaagd. Ze krijgen nu heel vaak de vraag of ze al aan kinderen denken. Dat is voorlopig nog niet het geval.

‘Blind Getrouwd’ was voor Winnie (28) en Jonah (30) een schot in de roos. Al van in het begin was het duidelijk dat ze voor elkaar gemaakt waren en intussen zijn ze al 8 maanden samen. Meer nog: ze wonen al zo goed als samen. “We pendelen tussen mijn huis in Lier en Jonah zijn ouderlijk huis in Arendonk. We zijn ongeveer vijf van de zeven dagen samen”, klonk het tijdens een vragenronde op Instagram.

“Nog niet gestopt met de pil”

De ‘Blind Getrouwd’-kijkers zijn uiteraard razend benieuwd of het prachtkoppel al kinderplannen heeft. “Deze vraag krijgen we heel vaak. We willen allebei ooit wel kindjes, maar zeker nog niet direct. We gaan eerst rustig samenwonen en nog even genieten van de tijd met z’n tweetjes. Dus misschien binnen een paar jaar of zo. Hoeveel kindjes weten we nog niet. En nee, ik ben nog niet gestopt met de pil en ben niet zwanger (het zijn gewoon coronakilo’s)”, knipoogt ze.

Eerste ruzie

Hoewel we hen alleen nog maar gelukkig zagen op televisie, hebben ze intussen voor het eerst een stevige discussie gehad. “Ja hoor! Tijdens de opnames hebben we nooit echt ruzie gehad, wel eens een moeilijk momentje waarbij we ons even allebei overweldigd voelden met wat we allemaal meemaakten. We hebben onlangs een eerste ‘echte’ ruzie gehad, niet echt over iets specifieks, maar gewoon wat frustraties op dat moment. Dat kwam ook voornamelijk voort uit stress en slaapgebrek. Blijven praten blijft de sleutel tot succes”, besluit ze.

