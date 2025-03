Wat als de vonk in de slaapkamer verdwijnt? Lotte Vanwezemael geeft advies!

Blijven vrijpartijen uit in je relatie? Wel, Lotte Vanwezemael geeft enkele nuttige tips!

Het kan wel eens gebeuren dat je relatie een intieme dip heeft. Dat is heel normaal en sommigen zijn daar zelfs oké mee. Maar wat als je ernaar verlangt om de passie terug in je relatie te brengen? Wel, in een interview met Radio 2 legt Lotte Vanwezemael wat je zoal kan doen om het vuur weer aan te wakkeren.

Prikkels

Ze antwoordt daarmee op een vraag van een Radio 2-luisteraar, die sinds een paar jaar moeder is. “Ik heb geleerd dat hoe vaker we seks hebben, hoe meer zin ik daar terug in krijg. Hoe minder seks, hoe meer die zin ook wegebt”, klinkt het. Dat klopt, zo legt de 32-jarige seksuologe uit. “Ook al ben ik moe, denk ik dat het belangrijk is om te weten: zin in seks kan altijd komen, dus dat groeit. Dat is er niet uit het niks. Dat is altijd een reactie op prikkels. En ook als je bezig bent met je partner kan die zin nog meer groeien. Als je seks hebt en dat is een positieve ervaring, dan komen er heel veel leuke hormonen vrij. Je hebt natuurlijk ook verbinding met je partner. Dat gaat een positieve herinnering zijn, een positieve beloning die je hebt gehad”, klinkt het.

Trein in gang zetten

“En natuurlijk ga je dan denken: ‘Oh, ik wil dat misschien nog wel eens een keertje’. Daardoor ga je dat treintje misschien terug een beetje in gang zetten. En als het stilvalt, weet je op den duur misschien ook niet meer wat het is of wat je mist. Sommige mensen zijn daar oké mee, want het kan natuurlijk. Maar in de meeste relaties is één van de twee er toch niet zo blij mee”, besluit ze.

Foto: Instagram